Слуцкий рассказал о травмах Меркулова и Грицаенко

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Томью» (2:3). В этой встрече тренерский штаб казанского клуба задействовал игроков, получавших мало игровой практики.

— Не самый важный матч с точки зрения состава и результата. Не было обидно потерять двоих игроков — Михаила Меркулова и Алексея Грицаенко?

— Ничего не поделаешь — это жизнь. Нужно было организовывать матчи для футболистов, которые мало играют. Это нормальная практика, — приводит слова тренера сайт «Рубина». — Обычно просто играется дополнительный тайм, но ни в игре с «Химками», ни в игре с «Динамо» не было такой физической возможности у наших соперников. Поэтому мы организовали такой матч. Что касается травм, то Меркулов просто вышел попробовать силы после длинной травмы. Поэтому здесь посмотрим, какая ситуация. По Грицаенко тоже. Обидно, конечно.

— Посмотрели сегодня игроков, которые до этого мало играли. Что скажете?

— Мы же их видим на тренировках. Они и не получают игровую практику, потому что пока чуть чуть-чуть послабее. В основном играла молодежь: Климов, Косарев, Суриков. Или те, кто не так часто используется — такие, как Костюков, Карпов, который на просмотре. Поэтому здесь больше индивидуальная информация, но для них это полезная игра.

— По Карпову какое-то мнение сформировали?

— На третьем сборе его не будет. Естественно мы продолжим за ним следить, он молодой интересный футболист.