«Это не сон!» «Урал» показал фото Шатова в футболке команды

«Урал» показал фото Олега Шатова в футболке клуба

Пресс-служба «Урала» в своем Twitter показала новые фотографии команды. Клуб выложил снимки футболистов из товарищеских матчей команды. На фото был запечатлен полузащитник Олег Шатов.

«Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба», — говорится в сообщении.

Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба ? pic.twitter.com/MELoFDtBuR — ФК Урал (@FCURAL) January 26, 2022

Ранее Шатов решил приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявлял, что Шатов отправится с командой на сбор.