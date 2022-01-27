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Сегодня, 10:34

«Это не сон!» «Урал» показал фото Шатова в футболке команды

«Урал» показал фото Олега Шатова в футболке клуба
Виктория Кравченко

Пресс-служба «Урала» в своем Twitter показала новые фотографии команды. Клуб выложил снимки футболистов из товарищеских матчей команды. На фото был запечатлен полузащитник Олег Шатов.

«Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба», — говорится в сообщении.

Ранее Шатов решил приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявлял, что Шатов отправится с командой на сбор.

Олег Шатов
ФК Урал
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