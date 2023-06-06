«Урал» объявил о продлении контракта с защитником Кулаковым

Защитник «Урала» Денис Кулаков продлил соглашение с командой из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2023/24. Кулаков выступает за «Урал» с 2015 года.

Всего 37-летний футболист провел 231 матч за екатеринбуржский клуб, забил один гол и отдал 27 ассистов.

По итогам минувшего сезона «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ.