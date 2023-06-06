«Рубин» объявил об уходе Самошникова

Защитник Илья Самошников покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 28 матчей за «Рубин» в первой лиге, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Самошников играл за казанский клуб с 2020 года.

По итогам сезона-2022/23 первой лиги «Рубин» занял первое место и вернулся в РПЛ.