Матч «Урала» и «Локомотива» закончился первой нулевой ничьей в сезоне РПЛ
«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0.
Эта встреча — первая в сезоне-2021/22, в которой не было забито ни одного гола. Игра «Урала» и «Локомотива» стала 62-й в этом чемпионате России.
«Локомотив» опередил «Сочи» и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 16 очков в 8 матчах. «Урал» идет на последней, 16-й строчке с 3 очками в 8 играх.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
8-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 0:0
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Кулаков (Подберезкин, 79), Егорычев (Герасимов, 85), Йовичич, Колесниченко, Гаджимурадов, Мишкич, Бикфалви (Максименко, 46).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Едвай, Пабло, Сильянов (Куликов, 86), Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека (Анджорин, 62), Смолов, Камано, Лисакович (Керк, 67).
Предупреждения: Бикфалви, 33. Адамов, 43. Камано, 90+5. Едвай, 90+6. Мишкич, 90+6.
Судьи: Сухой (Люберцы). Сейфетдинов (Казань), Петросян (Бронницы).
ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).
20 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
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