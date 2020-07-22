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«Урал» — «Локомотив»: Бикфалви, Коченков и Живоглядов выйдут с первых минут, Крыховяк и Эдер вне заявки

17:36
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Стали известны составы «Урала» и «Локомотива» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ. Все встречи тура начнутся в 19:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Емельянов, Магомадов, Калинин, Бумаль, Аугустыняк, Егорычев, Эль Кабир, Бикфалви, Панюков.

Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Бавин, Ефремов, Гусейнов, Погребняк.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Рыбус, Баринов, Рыбчинский, Магкеев, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Сулейманов.

Запасные: Медведев, Савин, Игнатьев, Идову, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Галанин, Куликов, Иосифов, Фарфан.

Урал — Локомотив

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