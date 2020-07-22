Стали известны составы «Урала» и «Локомотива» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ. Все встречи тура начнутся в 19:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Емельянов, Магомадов, Калинин, Бумаль, Аугустыняк, Егорычев, Эль Кабир, Бикфалви, Панюков.

Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Бавин, Ефремов, Гусейнов, Погребняк.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Рыбус, Баринов, Рыбчинский, Магкеев, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Сулейманов.

Запасные: Медведев, Савин, Игнатьев, Идову, Черный, Сильянов, Жемалетдинов, Галанин, Куликов, Иосифов, Фарфан.