Кофрие и Литвинов попали в стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА
«Спартак» в гостях сыграет против ЦСКА в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. Был обнародован состав красно-белых на эту встречу.
В стартовом составе «Спартака» дебютирует защитник Максимилиано Кофрие. Также в основу попал молодой защитник Руслан Литвинов.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Кофрие, Аиртон, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон, Мозес, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Ещенко, Игнатов, Бакаев, Ломовицкий, Денисов.
ЦСКА и «Спартак» встретятся 20 сентября на «ВЭБ Арене», начало матча — 19.30 (мск). «Спартак» с 10 очками после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА имеет столько же очков, но уступает красно-белым по дополнительным показателям и располагается на девятой позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю