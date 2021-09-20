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Кофрие и Литвинов попали в стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА

18:18
Раздевалка «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Раздевалка «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в гостях сыграет против ЦСКА в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ. Был обнародован состав красно-белых на эту встречу.

В стартовом составе «Спартака» дебютирует защитник Максимилиано Кофрие. Также в основу попал молодой защитник Руслан Литвинов.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Кофрие, Аиртон, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон, Мозес, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Ещенко, Игнатов, Бакаев, Ломовицкий, Денисов.

ЦСКА и «Спартак» встретятся 20 сентября на «ВЭБ Арене», начало матча — 19.30 (мск). «Спартак» с 10 очками после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА имеет столько же очков, но уступает красно-белым по дополнительным показателям и располагается на девятой позиции.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Иван Шитик все материалы автора

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