Видеотрансляция игры РПЛ «Урал» — «Краснодар» начнется в 13.55 мск на «Матч Премьер»

26 ноября «Урал» в Екатеринбурге примет «Краснодар» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Урал» — «Краснодар» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч Премьер». Начало — в 13.55 мск.

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Команда тренера Виктора Гончаренко находится на 12-й строчке с 16 баллами в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы под руководством Владимира Ивича набрали 32 очка, занимая второе место.

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