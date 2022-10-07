«Урал» — «Химки»: Волков ошибочно избежал дисквалификации

На 56-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Химки» (2:1) арбитр Сергей Карасев ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны защитника гостей Захара Волкова и не вынес ему предупреждение. Для футболиста «Химок» желтая карточка стала бы четвертой в турнире — ему пришлось бы пропустить встречу следующего тура с «Факелом».