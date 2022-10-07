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7 октября, 19:49

Игрок «БроукБойз» Дьяков назвал двух самых неприятных профессиональных футболистов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо», ныне выступающий в команде Медиалиги «БроукБойз», Виталий Дьяков назвал двух самых неприятных профессиональных футболистов.

«Мне никогда Оздоев не нравился. Его вообще никто не любит, не только я. Все его не любят. Вернблум в ЦСКА всегда такой вонючий тоже был. Почему Оздоева не любят? Он всегда в друзья набивается, с тренером рядом. Типо жополиз!» — сказал Дьяков в интервью пресс-службе клуба.

Полузащитник Магомед Оздоев в России играл за «Локомотив», «Рубин», «Зенит». 28 июля 2022 года он стал игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», заключив контракт на два года.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 года. В июле 2021 года он заявил о завершении профессиональной карьеры.

Источник: https://t.me/brokefc/5088
Виталий Дьяков
Магомед Оздоев
Понтус Вернблум
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
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24.10 20:00
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Сочи

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