Стиль Гогниева: игроки «Химок» начали водить хоровод в матче РПЛ

Футболисты «Химок» начали водить хоровод в матче РПЛ с «Уралом»

Во время матча 12-го тура РПЛ футболисты «Химок» водили хоровод при угловом на 21-й минуте встречи с «Уралом». Игра прошла 7 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

Похожие хороводы использовались нынешним тренером «Химок» Спартаком Гогниевым во время работы в «Алании». 41-летний специалист покинул клуб из Владикавказа в июне 2022-го.

«Химки» с 8 очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Урал» — 12-я строчка и 10 баллов.