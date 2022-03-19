«Химки» обыграли «Урал» на выезде благодаря автоголу Кузьмичева и одержали первую победу с октября

«Химки» обыграли «Урал» на выезде и одержали первую победу с октября

«Химки» на выезде обыграли «Урал» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол в свои ворота на 86-й минуте забил защитник хозяев Иван Кузьмичев.

Благодаря победе «Химки» с 18 очками в 22 матчах поднялись с 16-го на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. На последнюю строчку опустилась «Уфа» с 17 очками, которой в этом туре предстоит встретиться с «Краснодаром».

Химчане одержали первую победу в РПЛ с 17 октября 2021 года, тогда команда выиграла у «Ахмата» (2:0).

«Урал» занимает 13-е место в таблице с 20 очками в 22 матчах.