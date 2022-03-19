«Урал» — «Химки»: пенальти правильно не назначен. Зачем вмешались ВАР?

На 76-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Химки» игроки гостей требовали назначить 11-метровый удар, но Владимир Москалев продолжил встречу, показав жестом, что нужно играть.

Футболисты «Химок» настаивали, что защитник «Урала» Лео Гогличидзе сыграл в мяч рукой. Судя по всему, так решили и видеоассистенты Владислав Безбородов и Адлан Хатуев. Они провели проверку, вмешались в действия арбитра и предложили ему посмотреть видеоповторы.

Москалев так и поступил — и оставил в силе свое первоначальное решение: пенальти не был назначен.

Вердикт судьи в данном моменте следует поддержать. Остается вопрос: правильно ли поступили ВАР? Ведь Москалев не совершил явную и очевидную ошибку. Разве были основания для вмешательства в его действия?

Тут снова нужно сказать о разных школах, разных подходах к протоколу ВАР. УЕФА не приветствует частые вмешательства в работу судьи, сохраняя его авторитет. ФИФА, наоборот, фактически это поощряет и расширяет полномочия ВАР. У каждого из этих подходов есть сторонники и оппоненты.