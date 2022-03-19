Хавбек «Ростова» Глебов рассказал, как играл в поезде с одноклубниками в карты на щелбаны

Футболист «Ростова» Глебов рассказал об игре в карты на щелбаны в поезде

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что команда хорошо добралась на поезде в Москву. Завтра команда Валерия Карпина сыграет с «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

— Ехал С Максимом Осипенко, с Поярковым, с Тугаревым. Нормальные ощущения, хорошо добрались, поспали, позавтракали, поэтому все супер. Завтра готовимся к игре.

Кормили ли курочкой и яичками? Завтрак состоял из яичницы и сырников с чайком. Больше ничего не было. Тесновато ли было в купе? Замечательно.

— А как вы вообще определяли, кто на верхней, кто на нижней полке?

— Сели сразу и все, место свое никому не отдали.

Глебов также рассказал о том, как футболисты играли в карты на щелбаны в поезде. По его словам, больше всего получили молодые игроки «Ростова».

— 16 часов — все-таки не мало на поезде.

— Надо привыкать к этому.

— Видели видео, где Соу говорит: «Давай играть в шахматы». Чем вы занимались в поезде?

— Сидели, общались, в карты играли, легли спать.

— На что играли?

— На щелбаны. Ни одного не пропустил. Кому надавал? Молодым. Вот Ланговичу, Милехину. Пока играть не умеют еще, не думают, поэтому пусть пока по голове получают, — сказал Глебов «СЭ».

«Ростов» с 21 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 42 очками располагается на второй строчке.