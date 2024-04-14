«Урал» — «Динамо»: Казарцев не удалил Маричаля

На 49-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Динамо» у судьи Василия Казарцева возникли основания для вынесения предупреждения Николасу Маричалю. Но он ошибочно не наказал динамовца.

Для защитника гостей, который отшвырнул руками соперника, эта желтая карточка стала бы второй. Первую он получил на 41-й минуте — тоже за нарушение правил с использованием рук.

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