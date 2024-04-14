Источник: «Спартак» заплатит Абаскалю за увольнение 850 тысяч евро

В воскресенье, 14 апреля, «Спартак» объявил об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы. Красно-белые выплатят Абаскалю 850 тысяч евро.

35-летний тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.