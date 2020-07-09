«Урал» — «Динамо»: Филипп и Комличенко выйдут с первых минут, Нжи — в заявке
9 июля 2020, 15:49
Стали известны составы «Урала» и «Динамо» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
В запас московской команды попал нападающий Клинтон Нжи, который переболел коронавирусом.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Герасмиов, Емельянов, Калинин, Августиняк, Бумаль, Кухарчик, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви.
Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Погребняк, Панюков.
«Динамо»: Шунин, Соснин, Шунич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Жоаозинью, Игбун, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Хильемарк, Панченко, Нжи.
Следующий матч
17:00 09/07/2020
+4 =5 -13 (16 - 50)
6.00
5.73
5.69
5.75
5.75
5.74
Травмы и дисквалификации
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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