Стали известны составы «Урала» и «Динамо» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В запас московской команды попал нападающий Клинтон Нжи, который переболел коронавирусом.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Герасмиов, Емельянов, Калинин, Августиняк, Бумаль, Кухарчик, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Погребняк, Панюков.

«Динамо»: Шунин, Соснин, Шунич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Жоаозинью, Игбун, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Хильемарк, Панченко, Нжи.