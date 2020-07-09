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«Урал» — «Динамо»: Филипп и Комличенко выйдут с первых минут, Нжи — в заявке

9 июля 2020, 15:49
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Стали известны составы «Урала» и «Динамо» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

В запас московской команды попал нападающий Клинтон Нжи, который переболел коронавирусом.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Герасмиов, Емельянов, Калинин, Августиняк, Бумаль, Кухарчик, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Погребняк, Панюков.

«Динамо»: Шунин, Соснин, Шунич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Филипп, Жоаозинью, Игбун, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Хильемарк, Панченко, Нжи.

Следующий матч

Место: 7 | Очки: 35
Урал
Н В В В П
17:00 09/07/2020
2 : 1
+4 =5 -13 (16 - 50)
Место: 10 | Очки: 32
Динамо
П Н Н В Н
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
О. Эль-Кабир
6.00
Д. Кулаков
5.73
М. Кухарчик
5.69
А. Шунин
5.75
М. Филипп
5.75
Р. Нойштедтер
5.74
Травмы и дисквалификации
С. Паршивлюк
Ш. Каборе
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