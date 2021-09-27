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Судейство

«Урал» — «Арсенал»: гол хозяев отменяли четыре минуты. Что происходит с российскими видеоарбитрами?

17:55
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви. «Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви. «Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви. Алексей Матюнин отменяет гол Бикфалви.
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.
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На 9-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» арбитр Алексей Матюнин ошибся, засчитав гол Эрика Бикфалви. С той позиции, на которой оказался судья, было невозможно увидеть, что автор забитого мяча перед ударом по воротам подыграл себе правой рукой.

В действия рефери вмешались его видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Еремин. Они посмотрели видеозапись и в итоге пришли к выводу, что взятие ворот нужно отменить. Что Матюнин и сделал. Решение фактическое — самому арбитру не пришлось идти к монитору.

«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.
«Урал» — «Арсенал». Мяч попадает в руку Бикфалви.

Снова вынужден отметить, что проверка ВАР заняла слишком много времени: ровно четыре минуты. Это непозволительно долго, такая задержка, к сожалению, произошла не впервые в чемпионате-2021/22.

Урал — Арсенал Т

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Александр Бобров все материалы автора

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