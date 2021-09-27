«Урал» забил еще один мяч в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала», но он был отменен

На девятой минуте забил Эрик Бикфалви. Это был бы уже второй его гол в этой игре, если бы его засчитали. Но взятие ворот отменили из-за игры рукой после консультации с ВАР.

Счет матча остался прежним — 1:0 в пользу «Урала»