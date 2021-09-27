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Юрист: «Спартак» предпочел бы мировое соглашение с Газизовым, но он не идет на диалог»

18:13
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Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака», рассказала о ходе судебной тяжбы с бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. Ранее сторона Газизова выиграла процесс и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

«В соглашении речь идет о сумме порядка 398 млн рублей, поэтому, собственно, наверное, об этой сумме и идет спор — «Спартак» либо должен ее, либо нет, — цитирует юриста ТАСС 27 сентября. — Наверное, клуб предпочел бы какое-то мировое соглашение с господином Газизовым, к сожалению, все попытки начать диалог остаются без ответа, но думаю, что в такой ситуации клуб будет настаивать на том, что данное соглашение не подлежит удовлетворению».

52-летний Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12518035

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Евгений Петров все материалы автора

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