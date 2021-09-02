Источник сообщил, что Пьянич перейдет в «Бешикташ» и не будет играть в РПЛ

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич перейдет в «Бешикташ», сообщает 2 сентября A Spor. Ранее была информация о том, что игрок может продолжить карьеру в России.

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По данным источника, турецкий клуб возьмет боснийца в аренду на один сезон. По информации Todofichajes, футболиста предложили подписать нескольким клубам РПЛ — «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Рубину». Среди потенциальных покупателей фигурировали и другие турецкие клубы — «Галатасарай», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

31-летний футболист выступает за «Барсу» с сентября 2020 года, он провел 30 матчей в составе сине-гранатовых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.