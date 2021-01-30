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«Урал» в товарищеском матче обыграл «Арарат-Армения»

18:01
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«Урал» победил «Арарат-Армения» (2:0) в товарищеском матче. У победителей забивали Эрик Бикфалви и Чингиз Магомадов.

Товарищеский матч

«Урал» — «Арарат-Армения» — 2:0 (1:0)

Голы: Бикфалви, 44 (1:0). Магомадов, 49 — с пенальти (2:0).

«Урал»: Помазун (Алексеев, 80), Рыков (Адамов, 46), Герасимов (Кузьмичев, 46), Кулаков (Емельянов, 46), Егорычев (Евсеев, 46), Йовичич (Подберезкин, 46), Калинин (Максименко, 46), Мишкич (Магомадов, 46), Бикфалви (Гаджимурадов, 46), Панюков (Аугустыняк, 46), Ибрахимай (Погребняк, 46).

30 января.

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