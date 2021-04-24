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«Урал» — «Ахмат»: счет стал ничейным

15:16
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«Урал» сравнял счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

На 58-й минуте отличился Рафал Аугустыняк. Счет стал 1:1.

Урал — Ахмат

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