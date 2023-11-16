Умяров снялся в шоу «Спортивные зашквары»: ему загадали неприличный жест игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров снялся в комедийном шоу «Спортивные зашквары» на YouTube-канале «Площадка».

Футболист принял участие в программе вместе с комиками Романом Косицыным, Дмитрием Позовым и Хетагом Хугаевым.

Согласно правилам шоу, четыре участника наклеивают себе на лоб карточки, на которых написано имя человека и какое-то примечательное событие, связанное с ним. С помощью вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет», нужно отгадать своего персонажа. Первый отгадавший выигрывает 10 тысяч рублей, а последний отгадавший должен заплатить победителю эти деньги.

Умяров, которому загадали его одноклубника, нападающего Александра Соболева, показавшего неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, отгадал своего персонажа первым и стал победителем шоу.