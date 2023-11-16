Божович надеется, что «Краснодар» станет чемпионом

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об итогах первого круга чемпионата России.

«В таблице РПЛ после первого круга все так, как и должно быть. «Краснодар» в этом сезоне играет хорошо. Очень надеюсь, что во втором круге они продолжат свою игру и покажут такие же результаты. «Зенит» как всегда наверху таблицу, не могу сказать, что качество игры сохранили, но они будут биться за чемпионство. «Крылья Советов» тоже очень хорошо идут в этом сезоне. Там ушло много игроков, поменяли состав, бюджет небольшой и при этом, играют хорошо. «Краснодар» лидирует, ему трудно будет стать чемпионом, но я надеюсь, что они это сделают», — цитрует Божовича Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

Третью строчку занимает «Динамо», набравшее 25 очков, «Крылья Советов», идущие на четвертом месте, уступают бело-голубым по дополнительным показателям.