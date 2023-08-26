Умяров о ничьей с «Ахматом»: «Когда команда не выигрывает, все переживают. Это надо преодолеть»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал ничью в матче 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

«Когда команда не выигрывает, все переживают, — сказал Умяров. — Это надо преодолеть и победить как можно скорее. Ротация? У нас много качественных футболистов. Это тренерские решения».

Умяров также отметил, что внутри команды состоялся разговор из-за неудовлетворительных результатов.

«Наверное, можно сказать, что отдельными частями разговор был проведен. Но мы всегда разговариваем. Хотим решать вопросы как можно скорее. Надеюсь, это скоро произойдет», — добавил Умяров.

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром».