Умяров обратился к болельщикам «Спартака» после ничьей с «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров обратился к болельщикам после ничьей с «Ахматом» в первом туре РПЛ (1:1).

«Привет, друзья! В последнее время не было ни времени, ни настроения на соцсети. Но это неправильно и нечестно — общаться только после побед. Тем более, столько людей за нас и из-за нас переживают. Переживаем и мы.

К сожалению, нам не удалось завоевать Суперкубок. Игра получилось не такой, как хотелось. После такого болезненного поражения для нас было важно не сдаться, концентрация на неудачах — это не самое правильное дело.

Мы очень хотели начать сезон с победы в Грозном, и, думаю, сделали для этого все возможное, играя больше тайма в меньшинстве. Но давайте не будем говорить о сторонних причинах — мы в первую очередь смотрим на себя.

В ближайших матчах постараемся сделать все, чтобы улучшить нашу игру и порадовать вас победами несмотря ни на что.

Спасибо за вашу поддержку на домашних и выездных матчах. Мы слышим все с первой и до последней минуты», — написал Умяров в своем Telegram-канале.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром» на выезде. Матч пройдет 23 июля, начало — в 20.00 (мск).