Точилин назвал заслуженный победу «Сочи» над «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1).

«Тяжелая игра. Наверное, следующие тоже будут непростые. Победили мы заслуженно. Что касается игровых моментов, то нам есть над чем работать. Постараемся исправлять именно те ошибки, которые у нас в этой игре были», — заявил Точилин.

В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо». «Сочи» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.