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Сегодня, 17:25

Точилин: «Это тенденция мирового футбола, что более богатые подпитываются от других команд»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о главной потере клуба в межсезонье.

«Родригао качественный игрок, он был фундаментом нашей обороны. От него многое зависело в плане плотности и уверенности игры. К сожалению, жизнь такая, что его забрал «Зенит». Нам нужно перестраиваться. Пока нет четкого взаимопонимания, поэтому и возникали неприятные моменты у наших ворот.

Можем ли мы не отдавать игроков «Зениту»? Честно говоря, это тенденция мирового футбола, что более богатые клубы подпитываются от других команд. Здесь коммерческая составляющая для клуба, мы выручили существенные для нас средства от продажи футболистов. Многие считают, что мы какой-то супербогатый клуб. На самом деле, это не так. У нас достаточно скромный бюджет, стараемся жить по средствам. Иногда нам приходится продавать сильных футболистов. Надеюсь, на эти деньги сможем приобрести не менее качественных футболистов.

Стереотип про «Зенит» сложился, еще когда мы были в санкт-петербургском «Динамо». Поверьте, там нет таких взаимоотношений, что мы работаем на «Зенит». Это показал и прошлый сезон, когда «Сочи» забрали у этого клуба больше всех очков», — заявил Точилин.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Александр Точилин
ФК Зенит
ФК Сочи
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 2 : 0
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 4
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 1 : 1
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 1 : 3
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Рамазан Гаджимурадов

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Урал

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