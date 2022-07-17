Точилин: «Это тенденция мирового футбола, что более богатые подпитываются от других команд»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о главной потере клуба в межсезонье.

«Родригао качественный игрок, он был фундаментом нашей обороны. От него многое зависело в плане плотности и уверенности игры. К сожалению, жизнь такая, что его забрал «Зенит». Нам нужно перестраиваться. Пока нет четкого взаимопонимания, поэтому и возникали неприятные моменты у наших ворот.

Можем ли мы не отдавать игроков «Зениту»? Честно говоря, это тенденция мирового футбола, что более богатые клубы подпитываются от других команд. Здесь коммерческая составляющая для клуба, мы выручили существенные для нас средства от продажи футболистов. Многие считают, что мы какой-то супербогатый клуб. На самом деле, это не так. У нас достаточно скромный бюджет, стараемся жить по средствам. Иногда нам приходится продавать сильных футболистов. Надеюсь, на эти деньги сможем приобрести не менее качественных футболистов.

Стереотип про «Зенит» сложился, еще когда мы были в санкт-петербургском «Динамо». Поверьте, там нет таких взаимоотношений, что мы работаем на «Зенит». Это показал и прошлый сезон, когда «Сочи» забрали у этого клуба больше всех очков», — заявил Точилин.