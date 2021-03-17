Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров 17 марта в интервью клубному YouTube-каналу подвел итоги московского дерби против «Динамо» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

«Какой была игра против «Динамо»? Победной! Матч удачно сложился. Пропустили нелепый гол, но показали характер и вырвали волевую победу. Возвращение Тедеско после дисквалификации? Мы и так чувствовали его эмоциональность, она уже в нас в крови», — признался Умяров.

Матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» состоится в четверг, 18 марта. Начало — в 19.00 (мск). По состоянию на 17 марта, красно-белые находятся на втором месте в турнирной таблице с 41 очком, уральцы — 12-е (26 очков).