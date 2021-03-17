РПЛ
Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хендрикс — о переходе в «Спартак»: «Захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед»

13:52
Теги:

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о том, почему решил перейти в московский клуб.

«Конечно, тяжело покидать ПСВ, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского. Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития — моего и моей семьи», — приводит слова Хендрикса официальный сайт клуба.

Хендрикс перешел в «Спартак» в январе 2021 года. В текущем сезоне 26-летний голландец провел 4 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-03-17-yorrit_khendriks_de_zeuv_skazal_chto_spartak__pravilnyy_vybor/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...