Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о том, почему решил перейти в московский клуб.

«Конечно, тяжело покидать ПСВ, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского. Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития — моего и моей семьи», — приводит слова Хендрикса официальный сайт клуба.

Хендрикс перешел в «Спартак» в январе 2021 года. В текущем сезоне 26-летний голландец провел 4 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.