Хендрикс — о переходе в «Спартак»: «Захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед»
13:52
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о том, почему решил перейти в московский клуб.
«Конечно, тяжело покидать ПСВ, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского. Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития — моего и моей семьи», — приводит слова Хендрикса официальный сайт клуба.
Хендрикс перешел в «Спартак» в январе 2021 года. В текущем сезоне 26-летний голландец провел 4 матча за московский клуб и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-17-yorrit_khendriks_de_zeuv_skazal_chto_spartak__pravilnyy_vybor/
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