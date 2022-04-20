Умер первый тренер в российской истории «Ростова» Энвер Юлгушов

Не стало бывшего футболиста и тренера «Ростова» Энвера Умяровича Юлгушова, сообщает пресс-служба клуба.

За команду в качестве игрока он провел больше 140 матчей. Также Юлгушов был первым тренером клуба в постсоветской истории и руководил командой с 1990 по 1995 год.

После завершения футбольной карьеры Юлгушов стал тренером. С 1975 по 1987 год входил в тренерский штаб «Ростсельмаша».

Затем в 1990 году он возглавил «Ростов» и стал первым тренером клуба в постсоветской истории. Юлгушов руководит командой до 1995 года.

В 1997-1999 годах он тренировал астраханский «Волгарь».