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Умер первый тренер в российской истории «Ростова» Энвер Юлгушов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Не стало бывшего футболиста и тренера «Ростова» Энвера Умяровича Юлгушова, сообщает пресс-служба клуба.

За команду в качестве игрока он провел больше 140 матчей. Также Юлгушов был первым тренером клуба в постсоветской истории и руководил командой с 1990 по 1995 год.

После завершения футбольной карьеры Юлгушов стал тренером. С 1975 по 1987 год входил в тренерский штаб «Ростсельмаша».

Затем в 1990 году он возглавил «Ростов» и стал первым тренером клуба в постсоветской истории. Юлгушов руководит командой до 1995 года.

В 1997-1999 годах он тренировал астраханский «Волгарь».

Источник: https://t.me/fcrostov_official/8037
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