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Баринов — о словах Самедова про Рангника: «Их не интересует судьба «Локомотива» и нашего футбола»

Баринов отреагировал на слова бывшего селекционера «Локомотива» Самедова о Рангнике
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего старшего селекционера московского клуба по молодежному футболу Александра Самедова о Ральфе Рангнике.

«Эти люди не заинтересованы в команде «Локомотив». Что об этом говорить? У них другие интересы, у них деньги в другом банке. У них и цели другие, зачем им эта академия? Зачем выращивать русских футболистов, когда можно покупать черт знает что? Им неинтересна перспектива «Локомотива» и российского футбола. Чтобы заинтересоваться ростом футболистов, нужно прежде всего идти в академию. А зачем им туда идти, если у них другая цель?» — сказал Баринов «СЭ».

В интервью «СЭ» Александр Самедов заявил, что бывший руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник ничего не изменил в работе академии клуба.

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