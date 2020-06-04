Украинский журналист: «Давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин возглавит «Динамо»

Журналист украинских каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас не верит информации о том, что бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин может вновь возглавить киевское «Динамо».

Давайте не тішити себе ілюзіями, що Сьомін знов очолить Динамо. Як би приємно не було згадувати команду його зразка. Не існує навіть відсотку такої вірогідності. Вік, громадянство — це більш, ніж аргументи для босів Києва. Не говорячи вже про непідйомні зарплатні апетити тренера. — Igor Burbas (@iburbas) June 4, 2020

«Давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит «Динамо», — написал Бурбас в Twitter. — Как бы не было приятно вспоминать команду его образца. Нет даже процента такой вероятности. Возраст, гражданство — это более чем аргументы для боссов Киева. Не говоря уже про неподъемные зарплатные аппетиты тренера».

Семин возглавлял «Динамо» дважды — в период с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы. Вместе с киевской командой он становился чемпионом Украины (2008/09), а также выигрывал Суперкубок страны (2011).

С 1 июня 73-летний специалист перестал быть главным тренером московского «Локомотива». Его сменил 40-летний сербский специалист Марко Николич.