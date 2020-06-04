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Украинский журналист: «Давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин возглавит «Динамо»

16:38
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Журналист украинских каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас не верит информации о том, что бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин может вновь возглавить киевское «Динамо».

«Давайте не тешить себя иллюзиями, что Семин вновь возглавит «Динамо», — написал Бурбас в Twitter. — Как бы не было приятно вспоминать команду его образца. Нет даже процента такой вероятности. Возраст, гражданство — это более чем аргументы для боссов Киева. Не говоря уже про неподъемные зарплатные аппетиты тренера».

Семин возглавлял «Динамо» дважды — в период с 2008 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы. Вместе с киевской командой он становился чемпионом Украины (2008/09), а также выигрывал Суперкубок страны (2011).

С 1 июня 73-летний специалист перестал быть главным тренером московского «Локомотива». Его сменил 40-летний сербский специалист Марко Николич.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/iburbas/status/1268456605772853249

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