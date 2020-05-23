Украинский защитник «Урала» Кулаков вернулся в Екатеринбург

Украинский защитник «Урала» Денис Кулаков вернулся в Екатеринбург.

— Мы вернулись в Екатеринбург и живем на базе «Бажовия». Чувствуем себя хорошо и ждем, когда можно будет начинать тренировки с командой. Пашке Погребняку здоровья, — сказал Кулаков в интервью, размещенном на странице «Урала» в Twitter.

Денис Кулаков передаёт всем привет! ?? pic.twitter.com/xYcNe7XNFj — ФК Урал (@FCURAL) May 23, 2020

Защитник вместе с другими легионерами, вернувшимися в Екатеринбург из своих стран, проходит карантин на базе «Бажовия».

Накануне «Урал» объявил, что нападающий Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, у остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны.