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Уилкшир: «Расширение РПЛ до 18 клубов — позитивный момент для футболистов»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мыслями о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Расширение лиги — это позитивный момент для футболистов, каждый хочет играть как можно больше матчей. Лично я позитивно отношусь к этой инициативе, уверен, мое мнение поддержат и болельщики, для них это выгодно. Станет много скучных матчей? Послушайте, расширение — это шанс для клубов из нижней части турнирной таблицы собрать более крепкие составы, найти серьезных тренеров. При большем количестве матчей их футболисты будут становиться лучше. С другой стороны, если не будет специалистов, способных правильно готовить игроков, многие матчи может быть тяжеловато смотреть», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. В текущем сезоне «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Петербургская команда досрочно стала чемпионом страны. Вторым идет ЦСКА (54 очка). На третьей строчке расположился «Ростов» (50 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-rasshirenie-ligi-do-18-klubov-pozitivny-j-moment-dlya-futbolistov/
Люк Уилкшир
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Воспитанник ЦСКА рассказал об откатах в студенческом футболе США
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

 25 1 4
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Локомотив

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