Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Воспитанник ЦСКА рассказал об откатах в студенческом футболе США

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Скопинов (слева) с одноклубниками
Максим Скопинов (слева).
Фото из личного архива

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— Тренер нашей команды Дэвис ставил в состав не лучших, а тех, у кого больше денег. Понятно, что колледж многие рассматривают как ступень в крутой университет. И тренеру выгодно, когда на повышение уходит футболист из обеспеченной семьи, ведь он получает откат! Это у него проработанная схема, причем, по его мнению, даже не мошенническая: он напрямую говорил, что ставит в состав тех, кто впоследствии ему «поможет».

А знаете, как вообще работает трансферная система в студенческом футболе США? Совсем не так, как в России. Допустим, университет заинтересовался игроком из колледжа. Что делать? По регламенту предложение игроку нельзя делать напрямую, так как у него действующий контракт с колледжем.

Предложение по величине стипендии, условиям и так далее поступает тренеру. Предположим, два университета делают предложения по одному игроку колледжа SLCC и обращаются к Марку Дэвису. Он в свою очередь по регламенту должен уведомить о внешнем интересе игрока, но вместо этого он сообщал университетам свои условия — то, сколько он хочет получить за переход футболиста. И сумма одного такого отката могла доходить там до 50 тысяч долларов. Причем из нашей команды футболисты пачками перебирались в одни и те же места — к знакомым тренерам Дэвиса.

Игрок может даже не знать о том, что на него выходили другие университеты с лучшими условиями. Допустим, один вуз предлагает полную стипендию, а другой — лишь покрытие 70%. Понятно, что первый вариант выгоднее футболисту, но Дэвис мог о нем умолчать, если второй университет согласился на более крупные комиссионные для тренера. И при этом он ежедневно называл нас семьей.

Максим Скопинов. Сатанисты в школе, еда для бездомных и тренер-взяточник: невыдуманная история российского игрока в США
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уилкшир: «Расширение РПЛ до 18 клубов — позитивный момент для футболистов»

Василенко — о высказываниях Губерниева в адрес Гогниева: «Разочарован подобным словоблудием»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости