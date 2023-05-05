Угаров: «О каком чемпионском коридоре может идти речь, если в Кубке «Зенит» и «Спартак» дрались?»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о возможной организации чемпионского коридора «Спартаком» в случае победы петербуржцев в чемпионате России.

«Зачем? Это такая традиция или что? Раньше не было никаких коридоров. Наверное, это дело каждой команды. Если они захотят организовать, то они организуют. Пожать руку — это один момент, а делать организованный коридор... Я не знаю... Я считаю, что это желание лично каждой команды. О каком коридоре может идти речь, если в Кубке «Зенит» и «Спартак» дрались? Я думаю, что не будет никакого коридора», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.