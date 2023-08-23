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Сегодня, 17:09

Угаров считает, что «Урал» может отобрать очки у «Зенита» в шестом туре РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Уралом» в 6-м туре РПЛ.

«Зенит» набирает форму? Если только по результатам, по игре так не скажешь. Думаю, что «Зенит» по уровню футболистов все-таки выше, чем «Урал». Просто «Урал» набрал невозможные очки с лидерами: обыграл ЦСКА (2:1), «Спартак» (3:2). Игра будет интересная, но «Зенит» окажется сильнее и выиграет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Также он ответил на вопрос, может ли «Урал» отобрать очки у «Зенита» в этой встрече.

«Может, конечно. Если он забрал очки у ЦСКА и «Спартака», то почему у «Зенита» не может? Все будет зависеть от того, как сложится игра от «Зенита», а не от «Урала», — добавил экс-полузащитник петербуржцев.

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После пяти туров РПЛ «Урал» расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). «Зенит» на данный момент с 10 очками идет на 4-й позиции.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ural-mozhet-otobrat-ochki-u-zenita-na-gazprom-arene
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Денис Угаров
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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