Угаров считает, что «Урал» может отобрать очки у «Зенита» в шестом туре РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча петербургской команды с «Уралом» в 6-м туре РПЛ.

«Зенит» набирает форму? Если только по результатам, по игре так не скажешь. Думаю, что «Зенит» по уровню футболистов все-таки выше, чем «Урал». Просто «Урал» набрал невозможные очки с лидерами: обыграл ЦСКА (2:1), «Спартак» (3:2). Игра будет интересная, но «Зенит» окажется сильнее и выиграет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Также он ответил на вопрос, может ли «Урал» отобрать очки у «Зенита» в этой встрече.

«Может, конечно. Если он забрал очки у ЦСКА и «Спартака», то почему у «Зенита» не может? Все будет зависеть от того, как сложится игра от «Зенита», а не от «Урала», — добавил экс-полузащитник петербуржцев.

Матч между командами пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени. После пяти туров РПЛ «Урал» расположился на 2-й строчке в турнирной таблице (13 очков). «Зенит» на данный момент с 10 очками идет на 4-й позиции.