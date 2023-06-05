Угаров считает, что бразильцы не уедут в Европу из «Зенита»

Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Денис Угаров заявил, что у игроков из Бразилии, защищающих цвета петербургской команды, нет большого желания уезжать в европейские клубы.

«Я думаю, у них нет такого желания, амбиций. Вряд ли кем-то из бразильцев заинтересуется хороший зарубежный клуб. И платить такие деньги, какие платит им «Зенит», никто не будет. Поэтому они спокойно сидят здесь, играют свои 30 матчей в чемпионате и больше ни о чем таком не думают. В каких клубах могли бы заиграть Вендел, Клаудиньо и Малком? В топовых — нет, где-то рядом с ними могли бы играть. Но, судя по тому, как они тут себя ведут и выглядят на поле, их в России все устраивает, и они не будут стараться поменять «Зенит» на какой-то другой клуб», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне петербуржцы в пятый раз подряд стали чемпионами России, набрав 70 очков в 30 турах.