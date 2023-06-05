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Сегодня, 22:14

Угаров считает, что бразильцы не уедут в Европу из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Денис Угаров заявил, что у игроков из Бразилии, защищающих цвета петербургской команды, нет большого желания уезжать в европейские клубы.

«Я думаю, у них нет такого желания, амбиций. Вряд ли кем-то из бразильцев заинтересуется хороший зарубежный клуб. И платить такие деньги, какие платит им «Зенит», никто не будет. Поэтому они спокойно сидят здесь, играют свои 30 матчей в чемпионате и больше ни о чем таком не думают. В каких клубах могли бы заиграть Вендел, Клаудиньо и Малком? В топовых — нет, где-то рядом с ними могли бы играть. Но, судя по тому, как они тут себя ведут и выглядят на поле, их в России все устраивает, и они не будут стараться поменять «Зенит» на какой-то другой клуб», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне петербуржцы в пятый раз подряд стали чемпионами России, набрав 70 очков в 30 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-brazil-tsev-v-zenite-vse-ustraivaet-oni-ne-uedut-v-evropu/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Денис Угаров
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
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Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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