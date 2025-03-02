«Ростов» — «Динамо»: видео голов

«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

77-я минута. Даниил Фомин — 0:1.

83-я минута. Мохаммад Мохеби — 1:1.

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.

«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».