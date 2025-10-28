Угальде — о предстоящих матчах «Спартака» в 2025 году: «Попробуем победить в каждом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящих играх красно-белых в РПЛ.

«Впереди очень важные матчи. Нам нужно много работать и быть сфокусированными. Потому что эти игры будут тяжелыми. Мы сделаем все возможное и попробуем победить в каждой игре», — сказал Угальде «СЭ».

До конца первой части сезона РПЛ «Спартаку» предстоят матчи против «Краснодара», «Ахмата», ЦСКА, «Балтики» и «Динамо».

Красно-белые занимают шестое место после 13 туров.