Осинькин — о победе над «Ахматом»: «Счет не должен никого вводить в заблуждение»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Сложная игра, счет не должен никого вводить в заблуждение. Даже на том отрезке, где мы вели в три мяча, было по-настоящему непросто. Чувствуется определенная динамика у нас, в первую очередь в атакующих действиях. Мы больше создали моментов, хорошо реализовали их, а на это трудно влиять. Использовали ситуацию, что повели в счете, выстраивали игру непосредственно по счету. Надо отдать должное, все, кто был на поле, кто выходил на замену, проявили себя настоящими мужчинами. Этот матч надо оценивать положительно», — цитирует тренера matchtv.ru.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с «Оренбургом». Встреча состится 2 ноября и начнется в 12.00 по мсоковскому времени.