Угальде: «В прошлом сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром. Попробую и в этом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, способен ли он стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ-2025/26.

«Смогу ли я стать лучшим бомбардиром этого сезона? Посмотрим. Сделаю все возможное. Но самое главное, чтобы команда показывала хорошие результаты. Все-таки именно это моя главная цель. Но и забивать важно. В прошлом сезоне у меня получилось стать лучшим бомбардиром. Попробую и в этом», — сказал Угальде «СЭ».

В этом сезоне 23-летний нападающий забил 4 гола в 13 матчах РПЛ. В прошлом сезоне форвард в 30 матчах забил 17 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

Красно-белые занимают шестое место в таблице РПЛ после 13 туров.