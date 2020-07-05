«Уфа» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Уралом»

В матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» принимала «Урал» на своем поле. Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Первый мяч в середине второго тайма забил нападающий команды из Екатеринбурга Отман Эль-Кабир, который точно пробил со штрафной.

Причем штрафной был назначен после фола Йонуца Неделчару, который за нарушение получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля.

В самой концовке встречи «Уфу» спас точный удар защитника Дениса Терентьева.

«Урал» набрал первые очки за четыре матча и с 32 баллами занимает девятое место.

Команда Вадима Евсеева с 33 очками поднялась на шестое место, обойдя «Спартак».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

26-й тур

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)

Голы: Эль-Кабир, 66 (0:1). Терентьев, 90+3 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 46), Йокич, Никитин (Круговой, 78), Табидзе, Неделчару, Кротов (Пуцко, 67), Фомин, Голубев (Алиев, 79), Урунов, Бизяк (Агаларов, 63).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Вилюш, Кулаков, Р.Емельянов, Бумаль, Бавин (Ефремов, 58), Егорычев (Панюков, 86), Калинин, Эль-Кабир (Золотов, 89), Бикфалви, Кухарчик (Аугустыняк, 57).

Предупреждения: Урунов, 33. Неделчару, 39. Терентьев, 49. Калинин, 60. Йокич, 65. Бумаль, 71. Пуцко, 80.

Удаление: Неделчару, 65.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Еремин, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

5 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1288 зрителей.