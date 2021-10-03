«Уфа» — «Урал»: Агаларов и Бикфалви выйдут на поле с первых минут
Стали известны составы «Уфы» и «Урала» на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч «Уфа» — «Урал» состоится сегодня, 3 октября, начало встречи — в 14.00 (мск).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Голубев, Агаларов, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Журавлев, Ботака-Иобома, Алиев, Бауэр, Фищенко, Мрзляк, Ахатов, Касинтура.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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