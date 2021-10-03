Широков: «Спартак» победил «Наполи» — ну и что? Они не фавориты против «Ахмата»
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 10 тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».
«Спартак» не фаворит. «Ахмат» очень неплохо играет дома. Победили «Наполи» — ну и что? Они и «Нижнему Новгороду» проигрывали. В предыдущем матче «Ахмат» тоже победил. Будет равный матч", — сказал Широков «СЭ».
Матч состоится в Грозном. Начало встречи запланировано на 3 октября в 19:00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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