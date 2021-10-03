«Спартак» анонсировал матч с «Ахматом» постером в стиле сериала «Игра в кальмара»
«Спартак» анонсировал матч 10-го тура РПЛ с «Ахматом» постером в стиле корейского сериала «Игра в кальмара».
По сюжету сериала, 456 человек, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, приглашают принять участие в игре на выживание. Правила простые: шесть дней, шесть детских игр.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 3 октября в Грозном на «Ахмат Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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