В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в первом круге нынешнего чемпионата «Тамбов» был сильнее соперника со счетом 2:0.

Следить за матчем «Уфа» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Тамбов»