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«Уфа» — «Тамбов»: онлайн трансляция матча

12:30
«Уфа» примет «Тамбов» в матче РПЛ. Фото ФК «Уфа»
«Уфа» примет «Тамбов» в матче РПЛ. Фото ФК «Уфа»
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В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в первом круге нынешнего чемпионата «Тамбов» был сильнее соперника со счетом 2:0.

Следить за матчем «Уфа» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Тамбов»

Уфа — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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