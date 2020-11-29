«Уфа» — «Тамбов»: онлайн трансляция матча
12:30
В воскресенье, 29 ноября, состоится матч 16-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в первом круге нынешнего чемпионата «Тамбов» был сильнее соперника со счетом 2:0.
Следить за матчем «Уфа» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Тамбов»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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