«Уфа» — «Рубин»: все голы матча
24 октября «Уфа» на своем поле принимает «Рубин» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
19-я минута: гол Гамида Агаларова
Голубева завалили на углу штрафной — Агаларов не простил Дюпина с пенальти ?? pic.twitter.com/JG94lLN2UG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021
59-я минута: автогол Юрия Журавлева
Хвича включил вторую космическую, ворвался в штрафную и мощно прострелил. Соперник в этом эпизоде был на его стороне ?? pic.twitter.com/aplDgFUilm— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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